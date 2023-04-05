Польша будет скупать зерно за госсчёт из-за Украины
Власти Польши сразу после пасхальных праздников запустят скупку зерна за счёт государственного бюджета из-за наплыва этой продукции с Украины. Такую меру анонсировал министр сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрик Ковальчик.
На озвученные цели уже выделен первый транш в 600 миллионов злотых (около 140 миллионов долларов по текущему курсу). Кроме того, польское правительство разрешило теперь строить зернохранилища и склады без получения соответствующих разрешений.
Варшава также заявила, что рассчитывает на получение значительных сумм из средств, которые Европейский союз целенаправленно выделяет на решение проблемы украинского зерна.
Ранее объединения сельскохозяйственных производителей Польши выступили с протестами в связи с ввозом в страну из соседней Украины зерна, которое предназначено на экспорт, однако остаётся в республике. Фермеры также высказывают недовольство по поводу качества украинской продукции.
Как отмечает НСН, недовольство фермеров по той же причине растёт и в других восточных странах ЕС - Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии. Местные фермеры терпят убытки на фоне падения цен из-за дешевого украинского зерна. В результате, Украина может остаться без поддержки Европы в этом плане.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- «Договор обречен?»: Замглавы МИД Рябков о перспективах ДСНВ
- В Ленобласти объявили сигнал тревоги из-за неопознанного объекта в небе
- Шашлыки VS салаты: Проект о выходных с 1 по 9 мая за счёт Нового года внесён в Госдуму
- Посол Китая в ЕС назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
- Forbes назвал самых богатых украинцев
- В США сообщили о съемках пятой части мультфильма «Шрек»
- Польша будет скупать зерно за госсчёт из-за Украины
- Мировой рейтинг Forbes пополнили шесть новых миллиардеров из России
- Собянин рассказал о поддержке масштабных инвестпроектов столичной промышленности
- Макрон прибыл с визитом в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru