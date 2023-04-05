Польша будет скупать зерно за госсчёт из-за Украины

Власти Польши сразу после пасхальных праздников запустят скупку зерна за счёт государственного бюджета из-за наплыва этой продукции с Украины. Такую меру анонсировал министр сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрик Ковальчик.

На озвученные цели уже выделен первый транш в 600 миллионов злотых (около 140 миллионов долларов по текущему курсу). Кроме того, польское правительство разрешило теперь строить зернохранилища и склады без получения соответствующих разрешений.

Варшава также заявила, что рассчитывает на получение значительных сумм из средств, которые Европейский союз целенаправленно выделяет на решение проблемы украинского зерна.

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Ранее объединения сельскохозяйственных производителей Польши выступили с протестами в связи с ввозом в страну из соседней Украины зерна, которое предназначено на экспорт, однако остаётся в республике. Фермеры также высказывают недовольство по поводу качества украинской продукции.

Как отмечает НСН, недовольство фермеров по той же причине растёт и в других восточных странах ЕС - Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии. Местные фермеры терпят убытки на фоне падения цен из-за дешевого украинского зерна. В результате, Украина может остаться без поддержки Европы в этом плане.

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ФОТО: РИА Новости
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