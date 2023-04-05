Польша будет скупать зерно за госсчёт из-за Украины

Власти Польши сразу после пасхальных праздников запустят скупку зерна за счёт государственного бюджета из-за наплыва этой продукции с Украины. Такую меру анонсировал министр сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрик Ковальчик.

На озвученные цели уже выделен первый транш в 600 миллионов злотых (около 140 миллионов долларов по текущему курсу). Кроме того, польское правительство разрешило теперь строить зернохранилища и склады без получения соответствующих разрешений.

Варшава также заявила, что рассчитывает на получение значительных сумм из средств, которые Европейский союз целенаправленно выделяет на решение проблемы украинского зерна.