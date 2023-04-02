Украина может остаться без поддержку ЕС из-за проблем с зерном

По данным издания, в странах Евросоюза растет недовольство фермеров, которые терпят убытки на фоне падения цен из-за дешевого украинского зерна. Возмущение растет в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

«Польша и другие соседние государства согласились помочь вывозить зерно с Украины на мировые рынки после того, как экспорт в прошлом году оказался заблокирован из-за конфликта на Украине. Часть этого предложения в настоящее время накапливается в Восточной Европе и угрожает местным источникам средств к существованию», — отмечается в материале.

Ранее газета Le Figaro написала, что в Польше, Румынии и Болгарии возмущены «неконтролируемым наплывом» украинских зерновых. Так, польский фермер Марцин Мисяк заявил, что продукция с Украины оседает в Польше, а не поставляется в Африку или на международные рынки. Это влияет на местных производителей, так как покупатели выбирают дешевое украинское зерно.

