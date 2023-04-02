Украина может остаться без поддержку ЕС из-за проблем с зерном
Киев может остаться без поддержки Европы, где в больших объемах скопилось украинское зерно, пишет Bloomberg.
По данным издания, в странах Евросоюза растет недовольство фермеров, которые терпят убытки на фоне падения цен из-за дешевого украинского зерна. Возмущение растет в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии.
«Польша и другие соседние государства согласились помочь вывозить зерно с Украины на мировые рынки после того, как экспорт в прошлом году оказался заблокирован из-за конфликта на Украине. Часть этого предложения в настоящее время накапливается в Восточной Европе и угрожает местным источникам средств к существованию», — отмечается в материале.
Ранее газета Le Figaro написала, что в Польше, Румынии и Болгарии возмущены «неконтролируемым наплывом» украинских зерновых. Так, польский фермер Марцин Мисяк заявил, что продукция с Украины оседает в Польше, а не поставляется в Африку или на международные рынки. Это влияет на местных производителей, так как покупатели выбирают дешевое украинское зерно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru