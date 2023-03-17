Полный тезка Эрдогана захотел принять участие в парламентских выборах в Турции

По данным СМИ, 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться от Партии справедливости и развития (АК) в провинции Невшехир. Кандидат в депутаты намерен представлять в парламенте интересы молодых людей.

Как рассказал сам тезка главы государства, он родился 8 марта 1999 года — после того, как Эрдогана посадили в тюрьму за «подстрекательство к насилию и религиозной или расовой ненависти» из-за чтения стихотворения поэта-пантюркиста.

«Мой отец, который очень любит нашего президента, в знак солидарности с ним дал мне имя Реджеп Тайип», — подчеркнул будущий депутат.

