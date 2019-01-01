Британский парламент потерял Скрипаля. Племянница его нашла
Племянница Сергея Скрипаля, в эфире НСН заявила, что ее дядю и сестру в Великобритании держат в качестве «подопытных свинок» и вывозить из страны не будут,
Член Палаты лордов Великобритании барон Ричард Балф в интервью РИА ФАН предположил, что Сергей и Юлия Скрипали были вывезены в другую страну. Он отметил, что их никто не видел, и местные СМИ потеряли интерес к теме с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери. Кроме того, барон выдвинул версию, что Скрипалей могли вывезти в США или Австралию, где они могли бы затеряться среди местного населения.
Племянница отравленного Сергея Скрипаля Виктория в эфире НСН резко опровергла это заявление барона и рассказала, почему Сергей и Юлия все еще находятся в Великобритании.
«Я не верю в эту версию, потому что в России продается квартира Юлии, а в Великобритании продается дом Сергея Викторовича, муниципалитет сказал, что он его выкупает. Также во время последнего нашего разговора в апреле Сергей Викторович сказал, что они находятся на территории Великобритании, и никуда оттуда не уедут, потому что он наблюдается у врачей. Все эти предположения не поддаются никакой логике. Если вам говорят, что людей отравили боевым веществом, его аналог выпускается в том же Портон-Дауне. Как говорят британцы, они нашли противоядие и Скрипали воскресли. Я не думаю, что ученые и все военное лобби дадут вывезти этих «подопытных морских свинок» в другое место. Их не вывезут, чтобы оставить у себя и наблюдать, чтобы дальше разрабатывать препараты и смотреть, как они действуют» - рассказала Скрипаль.
Ранее Виктория Скрипаль заявила, что, возможно, между Скрипалями и Великобританией была заключена сделка перед инцидентом в Солсбери.
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