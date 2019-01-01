Британский парламент потерял Скрипаля. Племянница его нашла

Племянница отравленного Сергея Скрипаля Виктория в эфире НСН резко опровергла это заявление барона и рассказала, почему Сергей и Юлия все еще находятся в Великобритании.

«Я не верю в эту версию, потому что в России продается квартира Юлии, а в Великобритании продается дом Сергея Викторовича, муниципалитет сказал, что он его выкупает. Также во время последнего нашего разговора в апреле Сергей Викторович сказал, что они находятся на территории Великобритании, и никуда оттуда не уедут, потому что он наблюдается у врачей. Все эти предположения не поддаются никакой логике. Если вам говорят, что людей отравили боевым веществом, его аналог выпускается в том же Портон-Дауне. Как говорят британцы, они нашли противоядие и Скрипали воскресли. Я не думаю, что ученые и все военное лобби дадут вывезти этих «подопытных морских свинок» в другое место. Их не вывезут, чтобы оставить у себя и наблюдать, чтобы дальше разрабатывать препараты и смотреть, как они действуют» - рассказала Скрипаль.

Ранее Виктория Скрипаль заявила, что, возможно, между Скрипалями и Великобританией была заключена сделка перед инцидентом в Солсбери.

