«Голос Америки» отметил успешную работу RT в Африке
Издание «Голос Америки» (признанно в РФ СМИ-иностранным агентом), комментируя рекламную кампанию RT в Африке о борьбе с колониализмом, сообщило, что телеканалу удалось успешно закрепиться в некоторых странах Африканского континента.
{{related_post_15Q5e8RdW}}
В статье указывается, что для этого телеканал активно использует нарратив, что Россия никогда не была колониальной державой, а СССР помогал многим странам Африки бороться за освобождение от колониального господства. Эксперты издания отметили, что это соответствует антизападным настроениям континента и может понравиться многим.
Ранее сообщалось, что власти Украины пытаются расстроить планы Москвы в Африке. По данным журнала Le Point, Киев пытается развивать дипотношения со странами региона, а до конца года планирует открыть в регионе 20 посольств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-президент РСТ призвал туристов покупать билеты из Анапы заранее
- Адвокат: Шахматистке Абакаровой может грозить дело о покушении на убийство
- Выдача ипотеки в России за семь месяцев снизилась на 13%
- Экономист назвала выгоду США от атак на Курскую область
- «Голос Америки» отметил успешную работу RT в Африке
- Адвокат Тимура Иванова опроверг сообщения о его сотрудничестве со следствием
- Bild: В Германии при обрушении отеля погиб человек
- «Страсть наживы»: Останина предупредила о подорожании школьной формы на 50%
- Путин назвал атаку на Курскую область «очередной масштабной провокацией» Киева
- Пригожин поддержал идею запрета для артистов выходить на сцену пьяными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru