«Голос Америки» отметил успешную работу RT в Африке

Издание «Голос Америки» (признанно в РФ СМИ-иностранным агентом), комментируя рекламную кампанию RT в Африке о борьбе с колониализмом, сообщило, что телеканалу удалось успешно закрепиться в некоторых странах Африканского континента.

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В статье указывается, что для этого телеканал активно использует нарратив, что Россия никогда не была колониальной державой, а СССР помогал многим странам Африки бороться за освобождение от колониального господства. Эксперты издания отметили, что это соответствует антизападным настроениям континента и может понравиться многим.

Ранее сообщалось, что власти Украины пытаются расстроить планы Москвы в Африке. По данным журнала Le Point, Киев пытается развивать дипотношения со странами региона, а до конца года планирует открыть в регионе 20 посольств, передает «Радиоточка НСН».

