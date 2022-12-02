Маск представил новое поколение грузовиков Tesla
Американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск представил второе поколение грузовиков.
«Это слон, который движется как гепард. Он быстро разгоняется, быстро тормозит», — заявил миллиардер во время презентации. На сцену предприниматель выехал за рулем нового грузовика.
Маск пообещал водителям грузовика под названием Beast, что они будут чувствовать себя на дороге «круче всех»: мощность транспортного средства в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки.
Первую партию грузовиков доставят компании Pepsi.
Ранее Маск определился со своим преемником на посту главы основанной им компании Tesla, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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