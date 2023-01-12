Полковник Матвийчук предрек «неистовые атаки» ВСУ на Соледар

Украинские власти направят «президентский резерв» ВСУ в Соледар. Соответствующее предположение выдвинул военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук порталу MK.RU.

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По его мнению, в Соледар прибудет элита украинский войск, обучавшаяся в Германии, Франции и Британии. Предполагаемая численность подкрепления — 5000 бойцов. Всего же в элитном отряде числится порядка 15000 военных. Полковник в отставке предрек «неистовые атаки» на позиции российских «музыкантов» и десантников.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что потеря контроля над Соледаром может лишить ВСУ снабжения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ВСУСпецоперация
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