Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде в США
В США полицейские подтвердили задержание молодого человека, который разыскивался в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго, сообщает РИА Новости.
22-летний Роберт Кримо III проходит в статусе «лица, представляющего интерес для следствия», не подозреваемого. Правоохранительным органам только предстоит проверить его на причастность к убийству.
Отмечается, что во время задержания молодой человек не подчинился, последовала непродолжительная погоня. В настоящее время его допрашивают правоохранительные органы.
Напомним, президент США Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в США после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго.
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