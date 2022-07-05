Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде в США

В США полицейские подтвердили задержание молодого человека, который разыскивался в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго, сообщает РИА Новости.

Шесть человек погибли при стрельбе в пригороде Чикаго

22-летний Роберт Кримо III проходит в статусе «лица, представляющего интерес для следствия», не подозреваемого. Правоохранительным органам только предстоит проверить его на причастность к убийству.

Отмечается, что во время задержания молодой человек не подчинился, последовала непродолжительная погоня. В настоящее время его допрашивают правоохранительные органы.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в США после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СШАСтрельба
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