Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде в США

22-летний Роберт Кримо III проходит в статусе «лица, представляющего интерес для следствия», не подозреваемого. Правоохранительным органам только предстоит проверить его на причастность к убийству.

Отмечается, что во время задержания молодой человек не подчинился, последовала непродолжительная погоня. В настоящее время его допрашивают правоохранительные органы.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в США после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго.

