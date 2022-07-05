Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после очередной стрельбы в США

Американский лидер Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в США после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщения Белого дома.

СМИ: три человека погибли в результате стрельбы в США

«Недавно я подписал первый за почти 30 лет серьезный двухпартийный законопроект об изменениях в области контроля за оборотом оружия, включающий действия, которые спасут жизни. Но предстоит еще много работы», — заявил президент.

Глава государства предложил правительственную поддержку губернатору Иллинойса и мэру города Хайленд-Парк.

Напомним, на параде в честь Дня независимости Соединенных Штатов произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Стрелявший скрылся с места происшествия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаСШАДжо Байден
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