Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после очередной стрельбы в США
Американский лидер Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в США после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщения Белого дома.
«Недавно я подписал первый за почти 30 лет серьезный двухпартийный законопроект об изменениях в области контроля за оборотом оружия, включающий действия, которые спасут жизни. Но предстоит еще много работы», — заявил президент.
Глава государства предложил правительственную поддержку губернатору Иллинойса и мэру города Хайленд-Парк.
Напомним, на параде в честь Дня независимости Соединенных Штатов произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Стрелявший скрылся с места происшествия.
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