Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после очередной стрельбы в США

«Недавно я подписал первый за почти 30 лет серьезный двухпартийный законопроект об изменениях в области контроля за оборотом оружия, включающий действия, которые спасут жизни. Но предстоит еще много работы», — заявил президент.

Глава государства предложил правительственную поддержку губернатору Иллинойса и мэру города Хайленд-Парк.

Напомним, на параде в честь Дня независимости Соединенных Штатов произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Стрелявший скрылся с места происшествия.

