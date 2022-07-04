Шесть человек погибли при стрельбе в пригороде Чикаго
4 июля 202222:58
В пригороде Чикаго произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в городе Хайленд-Парк во время парада, посвященном Дню независимости страны. Отмечается, что ранены еще 24 человека.
Стрелявший скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция. По показаниям очевидцев, стрелком был белый мужчина 18-20 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru