Шесть человек погибли при стрельбе в пригороде Чикаго

В пригороде Чикаго произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Стрельба в Копенгагене: трое погибших

Инцидент произошел в городе Хайленд-Парк во время парада, посвященном Дню независимости страны. Отмечается, что ранены еще 24 человека.

Стрелявший скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция. По показаниям очевидцев, стрелком был белый мужчина 18-20 лет.


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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СШАСтрельба
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