Полиция Японии начала использовать ИИ для поиска информации

Сотрудники правоохранительных органов Японии внедрили систему на базе искусственного интеллекта, сообщает NHK.

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Она позволяет автоматически проводить детальный поиск в интернете информации, связанной с преступлениями. До сих пор полицейские пользовались поиском по ключевым словам, таким как «оружие» и «взрывчатка». Теперь ИИ позволяет исследовать контекст их употребления, выискивая подробные детали незаконной активности.

Ожидается, что внедрение системы повысит эффективность деятельности полиции по борьбе со злоумышленниками.

Ранее Герман Греф заявил, что ИИ восполнит дефицит в кадрах в России во всех областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПреступленияПолицияТехнологииЯпонияИскусственный Интеллект

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