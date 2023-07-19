Решетников: в России есть кому создавать решения в области искусственного интеллекта
В России есть кому создавать решения мирового уровня в области искусственного интеллекта, в отличие от большинства других стран. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании правительства с участием президента РФ Владимира Путина, сообщает «Российская газета».
По его словам, только за прошлый год объем рынка решений на базе ИИ увеличился на 18% и достиг почти 650 млрд руб.
Решетников напомнил, что на развитие фундаментальной и прикладной науки в сфере ИИ из федерального бюджета выделено 5,4 млрд рублей на 4 года.
Он подчеркнул, что показателем эффективности шести, созданных в России на базе ведущих вузов, исследовательских центров стало то, что они предлагают решения в области ИИ для бизнеса.
«Всего по итогам прошлого года ими привлечено 2,5 миллиарда рублей инвестиций», - добавил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил важность развития искусственного интеллекта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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