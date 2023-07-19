Решетников: в России есть кому создавать решения в области искусственного интеллекта

По его словам, только за прошлый год объем рынка решений на базе ИИ увеличился на 18% и достиг почти 650 млрд руб.

Решетников напомнил, что на развитие фундаментальной и прикладной науки в сфере ИИ из федерального бюджета выделено 5,4 млрд рублей на 4 года.

Он подчеркнул, что показателем эффективности шести, созданных в России на базе ведущих вузов, исследовательских центров стало то, что они предлагают решения в области ИИ для бизнеса.

«Всего по итогам прошлого года ими привлечено 2,5 миллиарда рублей инвестиций», - добавил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил важность развития искусственного интеллекта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

