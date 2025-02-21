Полиция: Взрывы в автобусах в Израиле указывают на планирование опасного теракта
21 февраля 202503:01
В Израиле представитель полиции майор Михаил Зингерман заявил, что взрывы в автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на планирование опаснейшего террористического акта, сообщает РИА Новости.
По его словам, в различных местах округа Тель-Авив работают силы правоохранительных органов, так как ранее поступали сообщения о подозрительных предметах в Тель-Авиве и Холоне.
Ранее в Израиле остановили общественный транспорт после взрывов автобусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция: Взрывы в автобусах в Израиле указывают на планирование опасного теракта
- Трамп: Политика взаимных пошлин позволит США вернуть экономическую мощь
- Названа стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина
- Конгресс США не поддерживает идею нового пакета помощи Киеву
- В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов автобусов
- В США заявили, что в ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине
- Три автобуса взорвались под Тель-Авивом
- Трамп был прав: Менее 16% украинцев готовы голосовать за Зеленского
- Inditex не стала комментировать планы по возвращению Zara в Россию
- Музей о советских воинах откроется в Нидерландах 8 марта
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru