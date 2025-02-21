Полиция: Взрывы в автобусах в Израиле указывают на планирование опасного теракта

В Израиле представитель полиции майор Михаил Зингерман заявил, что взрывы в автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на планирование опаснейшего террористического акта, сообщает РИА Новости.

Три автобуса взорвались под Тель-Авивом

По его словам, в различных местах округа Тель-Авив работают силы правоохранительных органов, так как ранее поступали сообщения о подозрительных предметах в Тель-Авиве и Холоне.

Ранее в Израиле остановили общественный транспорт после взрывов автобусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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