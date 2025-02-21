Три автобуса взорвались под Тель-Авивом
Три автобуса взорвались в Израиле, сообщает Telegram-канал Mash.
Это произошло в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива. Известно, что пассажиров внутри транспортных средств не было. По предварительным данным, случившееся — террористический акт. Ещё два предполагаемых взрывных устройства нашли в пустых автобусах в Бат-Яме и Холоне.
Всем водителям автобусов в районе ЧП даны инструкции остановиться и осмотреть транспорт на предмет наличия бомб. Предварительно, они должны были взорваться утром 21 февраля, однако злоумышленники перепутали AM и PM и неправильно установили таймер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru