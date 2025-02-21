Три автобуса взорвались под Тель-Авивом

Три автобуса взорвались в Израиле, сообщает Telegram-канал Mash.

Это произошло в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива. Известно, что пассажиров внутри транспортных средств не было. По предварительным данным, случившееся — террористический акт. Ещё ​​два предполагаемых взрывных устройства нашли в пустых автобусах в Бат-Яме и Холоне.

Всем водителям автобусов в районе ЧП даны инструкции остановиться и осмотреть транспорт на предмет наличия бомб. Предварительно, они должны были взорваться утром 21 февраля, однако злоумышленники перепутали AM и PM и неправильно установили таймер.

