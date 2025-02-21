В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов автобусов

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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
ТЕГИ:ВзрывыИзраиль

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