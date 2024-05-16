Премьера Словакии успешно прооперировали после покушения
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо прооперировали после покушения, операция прошла успешно, состояние политика стабильное, но все еще серьезное. Об этом пишет издание Denník N.
Как отметила директор больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, куда госпитализировали Фицо, Мириам Лапуникова, операция премьер-министра длилась пять часов.
«Ее проводили две бригады медиков — хирурги и травматологи. У пациента были многочисленные ранения, полученные из огнестрельного оружия», — указала глава медучреждения.
Затем Фицо ввели в искусственный сон. Отмечается, что политик потерял много крови, однако важнейшие артерии задеты не были.
Как отметил глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк в беседе с журналистами, в течение ночи медики смогли стабилизировать состояние Фицо.
«Проводятся дальнейшие действия, которые должны улучшить его состояние. Ситуация действительно серьезная», — подчеркнул Калиняк.
Накануне в городе Гандлова неизвестный несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, политик получил огнестрельные ранения и был госпитализирован, напоминает «Свободная пресса». Как выяснилось позже, в премьера стрелял 71-летний писатель из города Левице Юрай Цинтула.
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