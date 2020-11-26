Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель, На автомобиле написано «Остановите политику глобализации» на одной стороне, на другой – «Проклятые убийцы стариков и детей», водитель автомобиля был задержан.

Водитель машины был психически неуравновешен и хотел передать ей письмо. Он заявлял, что хочет быть услышанным. Его увезли на инвалидной коляске. Этот человек не включён в список лиц, представляющих потенциальную опасность для общества.

Как сообщает RT, этот человек уже врезался в ворота канцелярии Меркель в 2014 году.

