Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель, передает РИА Новости.
Немецкие правоохранители не нашли оснований для его ареста или отправки в психиатрическое учреждение.
Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель, На автомобиле написано «Остановите политику глобализации» на одной стороне, на другой – «Проклятые убийцы стариков и детей», водитель автомобиля был задержан.
Водитель машины был психически неуравновешен и хотел передать ей письмо. Он заявлял, что хочет быть услышанным. Его увезли на инвалидной коляске. Этот человек не включён в список лиц, представляющих потенциальную опасность для общества.
Как сообщает RT, этот человек уже врезался в ворота канцелярии Меркель в 2014 году.
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