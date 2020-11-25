Въехавший в ворота канцелярии Меркель уже делал это в 2014 году
Водитель, который врезался в здание канцелярии главы кабмина Германии Ангелы Меркель, уже был известен полиции по инциденту 2014 года, приводит Reuters слова представителя МВД Германии.
Как сообщает немецкий таблоид Bild, в 2014 году Volkswagen на небольшой скорости въехал в те же ворота, на нем также были политические лозунги. Тогда никто не пострадал. Как сообщает RT, этот человек не включён в список лиц, представляющих потенциальную опасность для общества.
Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель, На автомобиле написано «Остановите политику глобализации» на одной стороне, на другой – «Проклятые убийцы стариков и детей», водитель автомобиля задержан. Водитель машины был психически неуравновешен и хотел передать ей письмо. Он заявлял, что хочет быть услышанным. Его увезли на инвалидной коляске.
В настоящий момент полиция устанавливает, намеренно ли он въехал в ворота. Полиция не подозревает экстремизма в инциденте у ворот здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель.
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