Полиция обнаружила тайник с гранатами и патронами в Херсонской области
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с боеприпасами и оружием в Херсонской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области порталу Lenta.ru.
Отмечается, что тайник находился в канализационной трубе на территории очистных сооружений поблизости от поселка Каланчак. Всего полицейские изъяли 340 патронов калибра 5,45 мм, 11 патронов калибра 20 мм, четыре гранатометных выстрела, охотничье ружье без маркировки, шесть пороховых зарядов, три гранатометных запала, две гранаты РГД-5 и гранату Ф-1.
Ранее бойцы Росгвардии разминировали дорогу и уничтожили опасный для населения склад с оружием в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru