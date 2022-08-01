Полиция Косово стягивает силы на север края
1 августа 202201:01
Правоохранительные органы самопровозглашенного Косово стягивают силы на север края.
В соцсетях распространяется видео движения бронированных джипов косовской полиции на север в районе Вучитрна и других населенных пунктов, а также их размещения у моста в Косовска-Митровице.
Ранее полиция заявила о выстрелах в сторону своих сотрудников в ходе напряженности на севере края. На севере Косово сербы строят баррикады.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru