Полиция Косово стягивает силы на север края

Правоохранительные органы самопровозглашенного Косово стягивают силы на север края.

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В соцсетях распространяется видео движения бронированных джипов косовской полиции на север в районе Вучитрна и других населенных пунктов, а также их размещения у моста в Косовска-Митровице.

Ранее полиция заявила о выстрелах в сторону своих сотрудников в ходе напряженности на севере края. На севере Косово сербы строят баррикады.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияКосово
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