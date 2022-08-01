Полиция Косово стягивает силы на север края

В соцсетях распространяется видео движения бронированных джипов косовской полиции на север в районе Вучитрна и других населенных пунктов, а также их размещения у моста в Косовска-Митровице.

Ранее полиция заявила о выстрелах в сторону своих сотрудников в ходе напряженности на севере края. На севере Косово сербы строят баррикады.

