Глава МИД Сербии ответил на обвинение Косово в отношении РФ
27 июля 202220:46
Глава МИД Сербии Александар Вулин ответил на заявление властей Косово, которые обвинили РФ в «дестабилизации Балканского региона». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее представитель Косово Вьоса Османи заявила, что Россия посредством Сербии дестабилизирует Балканский регион.
Как заявил Вулин, такое заявление равносильно утверждению, что РФ, а не США «бомбила Сербию и пыталась оторвать от Сербии часть ее территории».
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27 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru