Глава МИД Сербии ответил на обвинение Косово в отношении РФ

Ранее представитель Косово Вьоса Османи заявила, что Россия посредством Сербии дестабилизирует Балканский регион.

Как заявил Вулин, такое заявление равносильно утверждению, что РФ, а не США «бомбила Сербию и пыталась оторвать от Сербии часть ее территории».

