Глава МИД Сербии ответил на обвинение Косово в отношении РФ

Глава МИД Сербии Александар Вулин ответил на заявление властей Косово, которые обвинили РФ в «дестабилизации Балканского региона». Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее представитель Косово Вьоса Османи заявила, что Россия посредством Сербии дестабилизирует Балканский регион.

Как заявил Вулин, такое заявление равносильно утверждению, что РФ, а не США «бомбила Сербию и пыталась оторвать от Сербии часть ее территории».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:КосовоСербия
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