Полиция самопровозглашенного Косово сообщила о выстрелах в свою сторону
Правоохранительные органы самопровозглашенной республики Косово заявили о выстрелах в сторону своих сотрудников в ходе напряженности на севере края, сообщает РИА Новости.
В северной части Косовска-Митровицы вечером 31 июля зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады на участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан.
«Косовская полиция официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений, но, к счастью, обошлось без раненых», — сообщило ведомство.
Ранее полиция Косово закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода «Брняк» и «Ярине» на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвало граждан использовать другие пункты перехода.
Глава МИД Сербии Александар Вулин ответил на заявление властей Косово, которые обвинили РФ в «дестабилизации Балканского региона».
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