Полиция Франции начала разгонять протестующих против пенсионной реформы

Протестующие собрались у здания Национального собрания Франции, где должно было состояться голосование по законопроекту о пенсионной реформе. Позднее демонстранты переместились на площадь Согласия, недалеко от которой расположен Елисейский дворец.

К вечеру протестующие начали строить баррикады. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки.

В ответ стражи порядка применили против несогласных с пенсионной реформой слезоточивый газ.

Сенат Франции 16 марта утвердил законопроект о пенсионной реформе. К 2030 году возраст выхода граждан на заслуженный отдых повысится с 62 до 64 лет, передает НСН.

