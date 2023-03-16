Полиция Франции начала разгонять протестующих против пенсионной реформы
Стражи порядка начали разгонять собравшихся на площади Согласия демонстрантов, сообщает РИА Новости.
Протестующие собрались у здания Национального собрания Франции, где должно было состояться голосование по законопроекту о пенсионной реформе. Позднее демонстранты переместились на площадь Согласия, недалеко от которой расположен Елисейский дворец.
К вечеру протестующие начали строить баррикады. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки.
В ответ стражи порядка применили против несогласных с пенсионной реформой слезоточивый газ.
Сенат Франции 16 марта утвердил законопроект о пенсионной реформе. К 2030 году возраст выхода граждан на заслуженный отдых повысится с 62 до 64 лет, передает НСН.
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