Пенсионная реформа во Франции запущена в обход голосования в парламенте

Законопроект о проведении пенсионной реформы во Франции вступает в силу без голосования по нему в нижней палате парламента. Это провозгласила в Национальном собрании глава правительства Пятой республики Элизабет Борн под возмущённые выкрики ряда депутатов.

Таким образом, правительство применило статью 49.3 конституции, которая позволяет принять документ без голосования в парламенте, чего до последнего пытался избежать президент Эммануэль Макрон. Как отмечает НСН, ранее сегодня законопроект был одобрен верхней палатой – сенатом. Однако успех голосования в Нацсобрании был под вопросом.