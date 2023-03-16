Пенсионная реформа во Франции запущена в обход голосования в парламенте

Законопроект о проведении пенсионной реформы во Франции вступает в силу без голосования по нему в нижней палате парламента. Это провозгласила в Национальном собрании глава правительства Пятой республики Элизабет Борн под возмущённые выкрики ряда депутатов.

Таким образом, правительство применило статью 49.3 конституции, которая позволяет принять документ без голосования в парламенте, чего до последнего пытался избежать президент Эммануэль Макрон. Как отмечает НСН, ранее сегодня законопроект был одобрен верхней палатой – сенатом. Однако успех голосования в Нацсобрании был под вопросом.

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Премьер-министр подчеркнула насущную необходимость данной реформы, против которой в стране с начала года проходили массовые акции протеста. Согласно проекту, пенсионный возраст во Франции будет увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году. Правительство пообещало минимальную пенсию в размере 1200 евро для всех.

Лидеры правого «Нацобъединения» Марин Ле Пен и коммунистической партии Франции заявили в парламенте о готовности поддержать вотум недоверия правительству. Ле Пен назвала этот шаг кабмина «пощёчиной демократии».

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Фото: assemblee-nationale.fr
ТЕГИ:ПарламентПенсионная РеформаФранция

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