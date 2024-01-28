Полиция эвакуировала вокзал Штутгарта из-за подозрительных людей

Вокзал города Штутгарта в Германии эвакуировали из-за подозрительных лиц, пишет Bild.

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О факте эвакуации сообщила полиция города. Подробностей инцидента не приводится. Движение поездов временно приостановлено.

Местная полиция попросила горожан избегать посещения вокзала и прилегающих улиц.

По информации журналистов, вокзал эвакуировали после обнаружения «подозрительных людей» около 11:00 (13:00 мск).

В конце декабря полиция оцепила вокзал города Билефельд на западе Германии. Прибывшие на место правоохранители обыскали здание, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/polizeiberlin
ТЕГИ:ПолицияВокзалыГермания

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