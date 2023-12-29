СМИ: В Германии грузовик въехал в пешеходов, погибла женщина
Один человек погиб и трое пострадали в результате наезда грузовика на группу пешеходов в Германии, сообщает издание Bild.
Уточняется, что ДТП произошло в немецком городе Пассау. Кроме пешеходов пострадал водитель автомобиля, которого пришлось освобождать из поврежденного автомобиля.
Представитель полиции рассказал изданию, что причины аварии пока неясны, однако пока нет никаких доказательств того, что наезд мог быть преднамеренным.
Ранее в Турции на автомагистрали «Северная Мраморная» в ДТП погибли 11 человек, ранены 57, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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