Полиция Чили нашла украденные у Киану Ривза часы
Правоохранительные органы Чили нашли трое наручных часов, которые были украдены у голливудского актера Киану Ривза, сообщает CNN.
Преступление произошло в 2023 году. Среди часов были Rolex за девять тысяч долларов. Полиция провела обыски в четырех домах и обнаружила ряд краденых ювелирных изделий и дорогостоящих часов, трое из которых принадлежали Ривзу.
Дом актера в Лос-Анджелесе ограбили в декабре 2023 года. По подозрению в ограблении арестовали 21-летнего мужчину.
Ранее Ривз впервые принял участие в профессиональных автогонках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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