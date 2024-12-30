Полиция Чили нашла украденные у Киану Ривза часы

Правоохранительные органы Чили нашли трое наручных часов, которые были украдены у голливудского актера Киану Ривза, сообщает CNN.

Киану Ривз сломал коленную чашечку на съемках фильма «Удача»

Преступление произошло в 2023 году. Среди часов были Rolex за девять тысяч долларов. Полиция провела обыски в четырех домах и обнаружила ряд краденых ювелирных изделий и дорогостоящих часов, трое из которых принадлежали Ривзу.

Дом актера в Лос-Анджелесе ограбили в декабре 2023 года. По подозрению в ограблении арестовали 21-летнего мужчину.

Ранее Ривз впервые принял участие в профессиональных автогонках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Instagram/keanu_reeves_demons
ТЕГИ:ЧилиКражаАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры