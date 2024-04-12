Киану Ривз сломал коленную чашечку на съемках фильма «Удача»

Голливудский актер Киану Ривз сломал коленную чашечку, споткнувшись о ковер во время съемок фильма «Удача». Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на режиссера картины Азиза Ансари.

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По данным издания, Ривз упал по пути в гримерку. При этом отработал до конца рабочего дня, несмотря на серьезную травму.

Также режиссер рассказал о том, что уже после получения травмы актер не отказался от сцены, в которой его герой танцует сальсу. Коллеги по съемочной площадке пытались уговорить Ривза не делать этого с больной ногой.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. взялась за создание новой части «Матрицы». Актерский состав продолжения пока неизвестен, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/keanu_reeves_demons
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