Полицейской, стрелявшей в афроамериканца в Миннесоте, грозит лишение свободы до 10 лет
Сотрудники полиции штата Миннесота задержали бывшую полицейскую города Бруклин-Сентер Ким Поттер, застрелившую 11 апреля афроамериканца Данте Райта, женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайте управления общественной безопасности штата.
Поттер была арестована в городе Сент-Пол, в настоящий момент она находится в тюрьме округа Хеннепин в Миннесоте. Прокурор округа Вашингтон в том же штате Пит Орпут ранее передавал журналистам, что экс-сотруднице полиции вменяют причинение смерти по неосторожности второй степени.
Данное правонарушение является менее тяжким, чем убийство, однако также сопряжено с лишением свободы. Правозащитники предполагают, что Поттер в зависимости от обстоятельств может получить около четырех лет лишения свободы. Женщине также грозит крупный штраф. \
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