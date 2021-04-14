В США офицер полиции арестована за убийство афроамериканца
В Миннесоте (США) арестовали сотрудницу полиции Ким Поттер по обвинению в убийстве 20-летнего афроамериканца Даунта Райта. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что прокурор округа Вашингтон Пит Орпут обвинил Поттер в непредумышленном убийстве второй степени. Согласно законам Миннесоты, максимальный приговор по этой статье - тюремное заключение сроком на десять лет и штраф в размере 20 тысяч долларов.
По данным телеканала, Поттер накануне подала заявление об отставке. Райт был застрелен в воскресенье. Он находился за рулем машины, когда его остановила полиция для проверки документов. В результате проверки полицейские обнаружили, что Райт находится в розыске. Молодой человек был застрелен при попытке скрыться на машине от полиции.
После инцидента в Бруклин-Сентер начались протесты и столкновения с полицией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
- Байден предоставил подробный план вывода войск из Афганистана
- Росгвардия потратит 227 миллионов рублей на гранаты для подавления протестов
- Киев: Россия стянула 110 тысяч военных к границам Украины
- AstraZeneca прокомментировала отказ Дании использовать вакцину
- В Госдуме узнали о серьезном различии зарплат медиков в регионах
- Патриарх Кирилл разрешил митрополиту Ювеналию уйти на пенсию
- Врач оценил вероятность гибели раковых клеток при COVID-19
- Жители Перми сообщили о захвате курортом береговой полосы
- В ЛНР заявили о готовности дать отпор Киеву
- Путин наградил пожарных, тушивших «Невскую мануфактуру»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru