В США офицер полиции арестована за убийство афроамериканца

В Миннесоте (США) арестовали сотрудницу полиции Ким Поттер по обвинению в убийстве 20-летнего афроамериканца Даунта Райта. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что прокурор округа Вашингтон Пит Орпут обвинил Поттер в непредумышленном убийстве второй степени. Согласно законам Миннесоты, максимальный приговор по этой статье - тюремное заключение сроком на десять лет и штраф в размере 20 тысяч долларов.

По данным телеканала, Поттер накануне подала заявление об отставке. Райт был застрелен в воскресенье. Он находился за рулем машины, когда его остановила полиция для проверки документов. В результате проверки полицейские обнаружили, что Райт находится в розыске. Молодой человек был застрелен при попытке скрыться на машине от полиции.

После инцидента в Бруклин-Сентер начались протесты и столкновения с полицией.

