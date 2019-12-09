В Париже предупредили о сбоях в движении общественного транспорта по всей стране

Парижская компания общественного транспорта RATP предупредила о сильных сбоях в движении транспорта 10 декабря по всей стране в связи с забастовкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Париже в настоящее время 10 линий метрополитена не работают. В частности, поезда не ходят на линиях 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 11, 12, 13, открыто движение только на 1 и 14 линиях. В RATP сообщили, что перебои в движении в ближайший вторник ожидаются по всей стране.

Забастовка во Франции началась 5 декабря. Митингующие выступают против пенсионной реформы, которая может отнять ряд льгот к некоторых категорий граждан.







