Полицейские Парижа вышли на протест с требованием повышения зарплат

Уточняется, что стражи порядка потребовали дополнительных выплат в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут во французской столице.

«Мы обращались к властям много раз, но так и не получили никакой информации об условиях и графике работы. Нам говорят о циклах от 12 до 50 часов, это очень тяжело», - заявил представитель профсоюза Alliance police nationale.

Несколько полицейских профсоюзов призвали правоохранителей требовать от властей бонус в размере двух тысяч евро за работу во время проведения Олимпиады.

Ранее крупнейшая антиправительственная забастовка профсоюзов состоялась в Финляндии, в мероприятии участвовали около 100 тысяч работников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

