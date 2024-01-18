Полицейские Парижа вышли на протест с требованием повышения зарплат
Несколько сотен сотрудников французской полиции стали участниками акции протеста, которая прошла в Париже, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что стражи порядка потребовали дополнительных выплат в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут во французской столице.
«Мы обращались к властям много раз, но так и не получили никакой информации об условиях и графике работы. Нам говорят о циклах от 12 до 50 часов, это очень тяжело», - заявил представитель профсоюза Alliance police nationale.
Несколько полицейских профсоюзов призвали правоохранителей требовать от властей бонус в размере двух тысяч евро за работу во время проведения Олимпиады.
Ранее крупнейшая антиправительственная забастовка профсоюзов состоялась в Финляндии, в мероприятии участвовали около 100 тысяч работников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru