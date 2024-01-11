Канцлер ФРГ Шольц отказался выйти к бастующим фермерам

Бастующие фермеры собрались у здания завода. Протестующие просили о встрече с канцлером, однако он отказался к ним обращаться.

Как пишет СМИ, из-за отказа главы правительства выйти к бастующим пришлось его коллеге по Социал-демократической партии Дитмару Войдке.

Немецкие фермеры начали протесты в связи с мерами, принятыми правительством для экономии бюджета. Они начали перекрывать федеральные трассы сотнями тракторов, передает «Радиоточка НСН».

