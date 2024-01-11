Канцлер ФРГ Шольц отказался выйти к бастующим фермерам
Канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения вагоноремонтного завода в Бранденбурге отказался выйти к бастующим фермерам, пишет немецкое издание Bild.
Бастующие фермеры собрались у здания завода. Протестующие просили о встрече с канцлером, однако он отказался к ним обращаться.
Как пишет СМИ, из-за отказа главы правительства выйти к бастующим пришлось его коллеге по Социал-демократической партии Дитмару Войдке.
Немецкие фермеры начали протесты в связи с мерами, принятыми правительством для экономии бюджета. Они начали перекрывать федеральные трассы сотнями тракторов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru