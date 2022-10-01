Берлускони: Италия не должна менять позицию в отношении России

По словам политика, отношение Рима к Москве «должно быть точно таким же, как и при предыдущем правительстве».

В то же время Берлускони указал, что он «будет первым, кто будет настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта», когда это «позволят обстоятельства».

«Однако дипломатическое решение предполагает абсолютное единство Запада», — заключил политик.

