Берлускони: Италия не должна менять позицию в отношении России
Новое правительство Италии не должно менять свою позицию в отношении России. Об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью газете La Stampa.
По словам политика, отношение Рима к Москве «должно быть точно таким же, как и при предыдущем правительстве».
В то же время Берлускони указал, что он «будет первым, кто будет настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта», когда это «позволят обстоятельства».
«Однако дипломатическое решение предполагает абсолютное единство Запада», — заключил политик.
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