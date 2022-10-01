Берлускони: Италия не должна менять позицию в отношении России

Новое правительство Италии не должно менять свою позицию в отношении России. Об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью газете La Stampa.

Захарова: Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии

По словам политика, отношение Рима к Москве «должно быть точно таким же, как и при предыдущем правительстве».

В то же время Берлускони указал, что он «будет первым, кто будет настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта», когда это «позволят обстоятельства».

«Однако дипломатическое решение предполагает абсолютное единство Запада», — заключил политик.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Cергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияИталияСильвио Берлускони
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры