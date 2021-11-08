Политолог высказался о голодовке Саакашвили
Политолог Сосо Шатберашвили рассказал, зачем бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну и почему его заявления о голодовке являются ложью, сообщает «РЕН ТВ».
«Саакашвили прилетел в Грузию, потому что ему кто-то обещал вернуть власть и посодействовать в государственном перевороте - в точно таком же, в каком он участвовал в 2003 году», — сказал он. «Для него власть это не бремя или обязанность, а наслаждение собственной персоной. За время правления он нажил огромные богатства из-за казнокрадства. Он политический шарлатан. Прибедняется, но на самом деле один из самых богатых людей на планете», — сообщил Шатберашвили.
По его словам, голодовка, которую объявил Саакашвили, является блефом. «Я сразу заявил, что он тайно питается. Как раз вчера появилось видео, на котором экс-президент ест кашу и наслаждается соками», — напомнил политолог. «Саакашвили не то, что 37 дней, он 37 часов не может быть голодным. Когда мы вместе работали в городском совете Тбилиси, он даже 15 минут не мог усидеть без еды или газировки. Всегда пил или ел что-то», — сказал эксперт.
Ранее появилось видео, на котором видно, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу. На кадрах в медпункте тюрьмы политик окружен врачами, он выглядит похудевшим, но не изможденным. После этого политик отказался от лечения.
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