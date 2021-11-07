Появилось видео, на котором Саакашвили принимает пищу
Появилось видео, на котором видно, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу.
Запись на своей странице в Facebook опубликовала специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции страны. «Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приёма пищи Михаилом Саакашвили», — сказано в сообщении.
Отмечается, что «на видеоматериалах чётко видно, как Михаил Саакашвили принимает пищу и натуральные соки в разное время суток».
Ранее глава Минюста Грузия Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили в тюрьме ест каши и пьет натуральные соки. Министр подчеркнул, что это не политическое заявление, а доказанный факт, который в министерстве могут подтвердить документально.
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