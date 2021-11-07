Появилось видео, на котором Саакашвили принимает пищу

Запись на своей странице в Facebook опубликовала специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции страны. «Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приёма пищи Михаилом Саакашвили», — сказано в сообщении.

Отмечается, что «на видеоматериалах чётко видно, как Михаил Саакашвили принимает пищу и натуральные соки в разное время суток».

Ранее глава Минюста Грузия Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили в тюрьме ест каши и пьет натуральные соки. Министр подчеркнул, что это не политическое заявление, а доказанный факт, который в министерстве могут подтвердить документально.

