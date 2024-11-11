«Подрывает мотивацию!» Новый министр обороны Израиля оскандалился с «победным» заявлением
Конфликт между Израилем и Палестиной может прекратиться в январе 2025 года, но уже с подачи избранного президента США Дональда Трампа, сказал НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац не имеет никакого отношения к армии, все его слова о победе над ХАМАС и ливанским шиитским движением «Хезболла» — не более, чем игра на публику. Об этом НСН заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС и шиитское ливанское движение «Хезболла». Об этом сообщило агентство Reuters. Ципис назвал заявление главы Минобороны страны абсолютно популистским.
«Это абсолютно программное и популистское заявление человека, который к армии никакого отношения никогда не имел и не имеет. Предшественник Каца Йоав Галант, будучи человеком военным, генералом, никогда не позволял себе подобные высказывания. Каца уже все уличили во лжи, в том числе ХАМАС и “Хезболла”. Этим высказыванием он подрывает мотивацию среди военных, которые находятся на земле, и фактически дискредитирует Генштаб, который говорит абсолютно обратное», — сказал Ципис.
Собеседник НСН добавил, что дальнейшие события будут во многом зависеть от действующего президента США Джо Байдена и его администрации.
«Думаю, многое сейчас зависит от того, что будут делать Байден и его администрация за два месяца, пока избранный американский лидер Дональд Трамп не примет присягу в январе 2025 года. Думаю, военные действия не прекратятся как минимум до января, возможно, даже будут ужесточаться и в Ливане, и в Газе. В январе стоит ожидать драматические события и изменения в поведении Израиля, возможно, даже прекращение военных операций с подачи Трампа», — заключил политолог.
Назвал программным заявлением слова Каца и политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Существенные успехи, естественно, есть, но одновременно это, разумеется, программное заявление. Новый министр должен показать, как все замечательно, иначе и быть не может. Война продолжается. Израильское правительство допустило много ошибок по отношению к сектору Газа и к Ирану, которые привели к сегодняшнему состоянию», — подытожил он.
Ранее Ципис заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху отправил в отставку Галанта, поскольку боится потерять должность премьер-министра из-за военного переворота, вызванного неудачами в израильско-палестинском конфликте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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