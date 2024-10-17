Политолог: Шольц заговорил о переговорах по Украине из-за низких рейтингов
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности вести переговоры по Украине с участием Москвы, потому что его политические рейтинги упали, сообщают «Известия» со ссылкой на политолога Юрия Светова.
Он напомнил, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель неоднократно заявлял, что если бы западные страны перестали оказывать военную помощь Киеву, то конфликт бы закончился в кратчайшие сроки. «Шольц эти движения делает, потому что у него в 2025 году выборы, его партия проваливается на земельных выборах», - считает эксперт.
Ранее Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным способы урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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