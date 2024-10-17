Политолог: Шольц заговорил о переговорах по Украине из-за низких рейтингов

Он напомнил, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель неоднократно заявлял, что если бы западные страны перестали оказывать военную помощь Киеву, то конфликт бы закончился в кратчайшие сроки. «Шольц эти движения делает, потому что у него в 2025 году выборы, его партия проваливается на земельных выборах», - считает эксперт.

Ранее Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным способы урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

