Политолог: Шольц заговорил о переговорах по Украине из-за низких рейтингов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности вести переговоры по Украине с участием Москвы, потому что его политические рейтинги упали, сообщают «Известия» со ссылкой на политолога Юрия Светова.

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Он напомнил, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель неоднократно заявлял, что если бы западные страны перестали оказывать военную помощь Киеву, то конфликт бы закончился в кратчайшие сроки. «Шольц эти движения делает, потому что у него в 2025 году выборы, его партия проваливается на земельных выборах», - считает эксперт.

Ранее Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным способы урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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