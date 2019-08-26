Минский политолог: Белоруссия привыкла к истерике Литвы из-за БелАЭС

«Ядерную гибель» предрек Литве бывший спикер Верховного совета республики и глава консервативной партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции. По его мнению, белорусские власти и российские специалисты, которые строят энергообъект, не озабочены его безопасностью.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, какой будет реакция Минска на это заявление.