Минский политолог: Белоруссия привыкла к истерике Литвы из-за БелАЭС

Белорусский политолог в эфире НСН рассказал, какой будет реакция властей Белоруссии на заявление Ландсбергиса.



«Ядерную гибель» предрек Литве бывший спикер Верховного совета республики и глава консервативной партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции. По его мнению, белорусские власти и российские специалисты, которые строят энергообъект, не озабочены его безопасностью.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, какой будет реакция Минска на это заявление.

Политолог объяснил протест Литвы против строительства БелАЭС

«К такой реакции привыкли и не обращают на нее внимания. Стало понятно, что с Литвой конструктивный диалог по атомной станции невозможен. Это политические заявления, рассчитанные на внутреннего потребителя. Белорусская сторона все обязательства по безопасности перед международными организациями выполняет. Какой-то особой реакции на это не будет».

Напомним, первый энергоблок Белорусской АЭС, которую строят в Гродненской области Белоруссии, в 50 км от Вильнюса, должен быть запущен до конца этого года.

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Фото: bbc.com
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