Политолог объяснил протест Литвы против строитесльства БелАЭС

Депутат Сейма Литвы от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Жигимантас Павиленис заявил, что планы по запуску Белорусской атомной электростанции могут стать главной угрозой для Европы, сообщает «Sputnik Литва». В связи с этим, Литва должна всеми силами препятствовать строительству станции.

В эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал, почему Литва так опасается строительства БелАЭС.

«Литовская сторона изначально политизировала вопрос строительства и запуска атомных станций. Они считают это геополитическим проектом, российским, направленным на усиление влияния России в регионе. Белоруссия, конечно, не согласна с литовской точкой зрения. Проект связан, прежде всего, с внутренними нуждами самой Белоруссии. И рассматривается он как один из самых безопасных, а Росатом - как ведущая корпорация в мире, которая строит атомные станции. Противоречия носят политический характер, фактически Литва старается на всех международных площадках вредить и противодействовать Белоруссии. Через международные инстанции и институты она пытается объявить строительство станций вне закона, доказывать, что АЭС небезопасна. Нельзя сказать, что очень успешно у нее это получается, потому что никаких претензий к БелАЭС не предъявляют. Тем не менее, Литва не оставляет попыток, хотя с избранием нового президента были заявления о том, что собираются налаживать отношения с Белоруссией. Однако опять же вопрос о БелАЭС выносят за скобки, потому что у них влито в консенсус, что БелАЭС – это угроза для Литвы, и вряд ли даже новый президент сдвинет этот вопрос в позитивную сторону. Они будут продолжать пытаться, привлекать западные инстанции, еврокомиссию и других для того, чтобы вмешаться в экспертизу. Но безуспешно, потому что на Западе понимают, что вопрос слишком политизируется литовской стороной и за этим стоит не только забота о безопасности, но и отношения к России, Белоруссии и всему восточному направлению», - отметил он.

Алексей Дзермант также подчеркнул, что такая категоричная позиция может навредить самой Литве.

«Глубинный коммерческий мотив [критика АЭС с целью добиться покупки энергии по льготным ценам] может быть, но, зная, что литовская сторона платит втридорога за газ сжиженный, который ей поступает на терминал в Балтийском море, она ставит политику выше любой экономики. Они пытаются отгородиться от возможной покупки электроэнергии, но это все заявления в пользу политики. В целом, Литва делает все, чтобы показать, что готова платить втридорога за энергоресурсы, но это происходит ей в убыток», - заключил он.

Ранее Алексей Дзермант заявил, что после украинского кризиса изменилось отношение Запада к Белоруссии.



