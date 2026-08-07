Трамп допустил, что может стать последним президентом-республиканцем в США

Американский лидер Дональд Трамп в интервью порталу Punchbowl News допустил, что может стать последним президентом-республиканцем США.

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По его словам, это может произойти, если на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре победят демократы.

«Если им удастся пройти, то я, возможно, стану последним президентом-республиканцем», - сказал глава Белого дома.

Он также добавил, что для победы Сенату «придётся поумнеть».

Ранее Трамп заявил, что на президентских выборах 2028 года хочет видеть своим преемником вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампКонгресс СШАРеспубликанская Партия СШАВыборы в США

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