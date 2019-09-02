Премьер-министр Грузии уходит в отставку

Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит с поста. Об отставке он сообщил через социальные сети. Он назвал «большой честью и большой ответственностью» исполнение обязанностей премьера, передает RT.

Как пояснил свой шаг премьер, он сумел создать «стратегическую основу развития». Именно поэтому, по словам Бахтадзе он уходит в отставку, выполнив необходимую миссию. Вместе с Бахтадзе в отставку подают все члены кабинета министров.

Кандидатура нового премьера будет определена завтра после заседания политсовета правящей партии« Грузинская мечта». Ранее появились слухи, что главой правительства могут назначить министра внутренних дел Георгия Гахарию. Оппозиция заявляет, что это будет «плевком в лицо» грузинскому обществу, которое требует его отставки за разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства.

Как отмечает «Федерал Пресс», в случае назначения Гахарии главой кабмина, на пост министра внутренних дел вернется Ираклий Гарибашвили.

