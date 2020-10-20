Лукашенко пообещал не держаться за власть «посиневшими руками»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не пытается сохранить власть ради себя, передает госагентство БЕЛТА.

Согласовывая в Минске назначение новых ректоров ряда государственных вузов, белорусский лидер отметил, что он не держится за власть «посиневшими руками», его беспокоит будущее людей в случае прихода к власти оппозиции.

Лукашенко не исключил, что оппозиция будет негативно настроена к сторонникам действующей власти. «Вы что думаете, они нас-вас пожалеют? Да порвут на куски», - добавил он.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В столкновениях с протестующими силовики использовали слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты, а также светошумовые гранаты.

