В Германии призвали Санду сотрудничать с Россией

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что у Игоря Додона есть шансы вернуться к власти на следующих выборах президента Молдавии.

На президентских выборах в Молдавии победу одержала проевропейский кандидат Майя Санду. Игорь Додон намерен оспорить результаты президентских выборов в суде.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН выразил уверенность, что Санду, несмотря на прозападные взгляды, поймет выгоду сотрудничества с Россией.

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«Вспомним, что четыре года тому назад Додон обошел на президентских выборах эту же Санду, сейчас выиграла она, так что у Додона есть все шансы вернуться к власти. Он сейчас будет возглавлять оппозицию, тем более, у Додона абсолютно правильные убеждения. Он смог убедить половину своего населения, что нужно дружить с Россией, ориентироваться на Евразийский союз, не только на Европу. Мне кажется, что у Молдавии будущее в торговле именно с Россией. Уверен, что даже такой прозападный политик, как Санду, это поймет», – сказал он.

Ранее Рар в беседе с НСН отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вовремя остановил кровопролитие в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Игорь ДодонМолдавияАлександр Рар
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