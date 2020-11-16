«Будут проблемы». Депутат Госдумы оценил последствия выборов в Молдавии

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв допустил роспуск МИД РФ из-за выборов в Молдавии. Об этом депутат Госдумы сообщил в соцсетях.

В своём Twitter парламентарий написал, что из-за победы Майи Санду у России возникнут проблемы с Молдавией, которые «неизбежно отразятся и на ситуации в Приднестровье, на наших приднестровских согражданах».

По мнению Журавлёва, МИД РФ, вместо «работы на перспективу», «лепит «партнеров» РФ «из того, что было». «Видимо, России нужен новый МИД», - резюмировал депутат.

ЦИК Молдавии после обработки 100% протоколов во втором туре выборов президента страны объявил о победе лидера проевропейской партии «Действие и солидарность» Майи Санду, которая набрала 57,75% голосов, тогда как за действующего президента Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей.

Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца напомнил, что Молдавия является парламентской республикой и «у президента нет полных полномочий», пишут «Известия». По его словам, республика не ждёт «принципиально резких отношений» с Россией после победы Майи Санду.

