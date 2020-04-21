Нечаев не разделил оптимизм Лукашенко и предрёк России затяжной кризис

Александр Лукашенко назвал сроки восстановления мировой и российской экономики. По мнению президента Белоруссии, экономика «будет работать» уже в течение месяца. Выступая в Бобруйске в текстильном предприятии «Славянка», он также заявил о начале «открытия» Европы, несмотря на «смертность 400-600 человек в сутки».

Экономист и первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в эфире НСН не разделил оптимизм белорусского лидера и предупредил о длительной экономической рецессии, предстоящей России.

«Мне трудно разделить оптимизм Лукашенко, поскольку сейчас для российской экономики сошлись три негативных фактора, такие три чёрных лебедя. Во-первых, в мировой экономике наступила циклическая рецессия, с соответствующим падением спроса и цен на сырьё. Во-вторых, ограничительные меры, предпринимаемые правительством России в борьбе с коронавирусом, которые по некоторым видам бизнеса наносят просто сокрушительный удар, при неадекватных и абсолютно недостаточных мерах поддержки. И в-третьих, лихорадка на рынке нефти, сопряжённая с падением фьючерсной цены на техасскую нефть WTI до -37 долларов за баррель. А помимо падения цены на нефть есть ещё и проблемы с её сбытом. К тому же, как прогнозируют эксперты, и я с ними соглашусь, если Россия выполнит условия сделки ОПЕК+, то наши доходы от экспорта, с соответствующими потерями для бюджета, сократятся примерно в два раза. В связи со всем этим, я не вижу оснований полагать, что кризис может закончиться завтра. И эта рецессия продлится дольше, чем кризис 2008 года, просто потому что центральные банки не могут применять те антикризисные меры, которые они применяли тогда, заливая кризис деньгами и уходя в долги», - сообщил Нечаев.