Нечаев не разделил оптимизм Лукашенко и предрёк России затяжной кризис
Экс-министр экономики РФ в беседе с НСН, вопреки заявлениям президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил три главных негативных фактора для российской экономики.
Александр Лукашенко назвал сроки восстановления мировой и российской экономики. По мнению президента Белоруссии, экономика «будет работать» уже в течение месяца. Выступая в Бобруйске в текстильном предприятии «Славянка», он также заявил о начале «открытия» Европы, несмотря на «смертность 400-600 человек в сутки».
Экономист и первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в эфире НСН не разделил оптимизм белорусского лидера и предупредил о длительной экономической рецессии, предстоящей России.
«Мне трудно разделить оптимизм Лукашенко, поскольку сейчас для российской экономики сошлись три негативных фактора, такие три чёрных лебедя. Во-первых, в мировой экономике наступила циклическая рецессия, с соответствующим падением спроса и цен на сырьё. Во-вторых, ограничительные меры, предпринимаемые правительством России в борьбе с коронавирусом, которые по некоторым видам бизнеса наносят просто сокрушительный удар, при неадекватных и абсолютно недостаточных мерах поддержки. И в-третьих, лихорадка на рынке нефти, сопряжённая с падением фьючерсной цены на техасскую нефть WTI до -37 долларов за баррель. А помимо падения цены на нефть есть ещё и проблемы с её сбытом. К тому же, как прогнозируют эксперты, и я с ними соглашусь, если Россия выполнит условия сделки ОПЕК+, то наши доходы от экспорта, с соответствующими потерями для бюджета, сократятся примерно в два раза. В связи со всем этим, я не вижу оснований полагать, что кризис может закончиться завтра. И эта рецессия продлится дольше, чем кризис 2008 года, просто потому что центральные банки не могут применять те антикризисные меры, которые они применяли тогда, заливая кризис деньгами и уходя в долги», - сообщил Нечаев.
Ранее экономист Никита Кричевский в беседе с НСН оценил меры новые меры поддержки бизнеса и экономики, предпринятые правительством России. В зоне особого риска, по его мнению, промышленность и сфера науки, которые больше всего сегодня нуждаются в государственной поддержке.
«Мы, конечно, с огромным удовольствием будем ходить в музеи, зоопарки и магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, но как бы не сложилось так, что деньги у нас будут, а покупать будет нечего, потому что автопром, мебельное производство, отечественная швейная промышленность тихо скончаются, в то время как мы спасали кафе или кинотеатры», - заявил экономист.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
- Кадыров побрился налысо из-за закрытых парикмахерских
- В Британии вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях 23 апреля
- ОПЕК созывает экстренное совещение из-за катастрофы на рынке нефти
- Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
- СК назвал имя заказчика убийства Япончика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru