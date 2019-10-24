Политолог: Искоренить антисемитизм в Германии, наполненной мусульманами, будет сложно

Каждый четвертый гражданин Германии в той или иной степени разделяет антисемитские взгляды. Исследование было проведено Всемирным еврейским конгрессом, пишет газета Suddeutsche Zeitung. В ходе опроса 1,3 тыс. человек 28% респондентов выразили мнение, что евреи имеют слишком много влияния в сфере экономики и финансов, 26% заявили, что это касается и мировой политики. 12% участников опроса убеждены, что евреи несут ответственность за большую часть войн и конфликтов в современном мире. 22% признались, что ненавидят евреев из-за их поведения, а 41% немцев считает, что евреи слишком много говорят о холокосте. Почти половина респондентов (48%) полагают, что евреи лучше относятся к Израилю, чем к ФРГ.

Немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что в общественном сознании скрытая нелюбовь к евреям существует, но она основана на конспирологических теориях.

«Латентно в Германии, и не только в ней, антисемитизм существует. Евреями считают успешных бизнесменов, которые контролируют мировую финансовую систему. Такие конспирологические мнения еще в общественном сознании фигурируют. Германия все делает для того, чтобы бороться с антисемитизмом, но искоренить это будет очень трудно», — отметил политолог.

Собеседник НСН полагает, что тема эта очень скользкая и неоднозначная. Проведенный опрос не дает определенного ответа на вопрос: немцы высказываются против нации или же против политики Израиля.

«Но нужно понять, в чем проявляется антисемитизм: в отрицании израильской политики — тогда это легитимно, а если как к враждебной нации — это уже страшно. Не думаю, что жители Германии высказываются против евреев как народа или религии. На опрос могло повлиять и мнение мусульман, которые сюда приехали, турок. Их тоже можно считать немцами. У них свое религиозное отторжение. Это тоже надо учитывать в этих опросах. Мусульмане из поколения в поколение недолюбливают евреев, потому что они воюют с палестинцами. Кроме того, есть недовольство израильской политикой со стороны “зеленых” или “левых”», — уточнил политолог.