Рар: Поляки и прибалты заразили Европу антироссийской риторикой

«Это следствия Второй мировой войны и холодной войны, которая всё ужесточила и создала новые образы врага. Люди, обиженные советской системой – политические заключённые, диссиденты и так далее, сформировали политические элиты в восточноевропейских странах, и у них кроме ненависти по отношению к СССР и России ничего нет. Они на этом всё строят и пытаются своей антироссийской риторикой завоевать в глазах американцев больше внимания, и получить деньги для вооружения», - сказал политолог.

Он также добавил, что риторика этих людей привела к тому, что почти вся Европа заговорила «языком холодной войны».

«Поэтому я думаю, что просто немцы и западные европейцы восприняли эту антироссийскую точку зрения поляков и прибалтов. И вот эта жёсткая риторика из восточноевропейских стран вошла в обиход западноевропейских стран. И поэтому сегодня во всех европейских учебниках истории, европейском парламенте и других структурах все опять говорят языком холодной войны», - сообщил эксперт.

Александр Рар также предупредил, что сложившаяся ситуация, способна привести даже к военным конфликтам с Россией.

«И ситуация только ухудшается, потому что восточноевропейские страны хотят легитимировать такой риторикой и созданием образа врага в лице России расширение НАТО на восток, что приведёт к колоссальным последствиям. Возможно, даже поставит нас на грань военных конфликтов. Ситуация очень взрывоопасная и нехорошая, но как её остановить я не знаю», - закончил немецкий политолог.

Ранее представитель Еврокомиссии Питер Стано, в интервью немецкому изданию Bild, выразил мнение, что Россия старается дезинформировать страны Евросоюза и распространяет теории заговора о ситуации с COVID-19.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с НСН подчеркнул, что распространения теорий заговора «нет в помине».

«Мы не заинтересованы в слабом Европейском Союзе, мы заинтересованы в том, чтобы он наконец начал представлять на глобальной политической арене самостоятельную силу, а не младшего брата Соединенных Штатов Америки. Мы заинтересованы в стабильном торгово-экономическом сотрудничестве с Евросоюзом, поэтому проблемы между членами ЕС являются для нас дополнительным раздражителем», - отметил Косачев.

