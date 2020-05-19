Рар: Поляки и прибалты заразили Европу антироссийской риторикой
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что увлечение антироссийской политикой в Европе может привести к военным конфликтам с Россией.
На немецком телеканале MDR вышел сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором советский контингент был назван оккупационным.
«Частные контакты между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Раздражали их маневры, разбитые военной техникой дороги и поля, а также жены офицеров, которые с утра скупали все в магазинах. Когда русские наконец ушли, так называемая дружба была уже давно забыта», написали в материале.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН назвал людей, «обиженных» советской системой, источником антироссийских настроений в Европе.
«Это следствия Второй мировой войны и холодной войны, которая всё ужесточила и создала новые образы врага. Люди, обиженные советской системой – политические заключённые, диссиденты и так далее, сформировали политические элиты в восточноевропейских странах, и у них кроме ненависти по отношению к СССР и России ничего нет. Они на этом всё строят и пытаются своей антироссийской риторикой завоевать в глазах американцев больше внимания, и получить деньги для вооружения», - сказал политолог.
Он также добавил, что риторика этих людей привела к тому, что почти вся Европа заговорила «языком холодной войны».
«Поэтому я думаю, что просто немцы и западные европейцы восприняли эту антироссийскую точку зрения поляков и прибалтов. И вот эта жёсткая риторика из восточноевропейских стран вошла в обиход западноевропейских стран. И поэтому сегодня во всех европейских учебниках истории, европейском парламенте и других структурах все опять говорят языком холодной войны», - сообщил эксперт.
Александр Рар также предупредил, что сложившаяся ситуация, способна привести даже к военным конфликтам с Россией.
«И ситуация только ухудшается, потому что восточноевропейские страны хотят легитимировать такой риторикой и созданием образа врага в лице России расширение НАТО на восток, что приведёт к колоссальным последствиям. Возможно, даже поставит нас на грань военных конфликтов. Ситуация очень взрывоопасная и нехорошая, но как её остановить я не знаю», - закончил немецкий политолог.
Ранее представитель Еврокомиссии Питер Стано, в интервью немецкому изданию Bild, выразил мнение, что Россия старается дезинформировать страны Евросоюза и распространяет теории заговора о ситуации с COVID-19.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с НСН подчеркнул, что распространения теорий заговора «нет в помине».
«Мы не заинтересованы в слабом Европейском Союзе, мы заинтересованы в том, чтобы он наконец начал представлять на глобальной политической арене самостоятельную силу, а не младшего брата Соединенных Штатов Америки. Мы заинтересованы в стабильном торгово-экономическом сотрудничестве с Евросоюзом, поэтому проблемы между членами ЕС являются для нас дополнительным раздражителем», - отметил Косачев.
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