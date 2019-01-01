Зеленский пригласил Лукашенко ради налаживания диалога с Путиным
Белорусский политолог в эфире НСН не исключил, что Форум регионов в Житомире Украина использует для укрепления экономических связей с Минском, и установления политических - с Москвой.
Второй Форум регионов Украины и Белоруссии намечен на октябрь нынешнего года в Житомире. Президент Лукашенко заявил, что принял приглашение президента Зеленского принять участие в форуме, сообщает информационное агентство "Белта".
Белорусский политолог Алексей Дзермант отметил в эфире НСН, что политические и экономические вопросы переплетаются на рабочих площадках форума.
«Подобный форум уже прошёл в октябре прошлого года в Гомеле с участием Петра Порошенко. Белорусская продукция для украинского рынка является очень конкурентоспособной, поскольку она одновременно дешёвая и качественная. Для Беларуси Украина тоже является важным экономическим партнёром, и поэтому сейчас целью проведения Форума регионов, как и прежде, является, прежде всего, укрепление торгово-экономического партнёрства регионов двух стран. Также важной целью является установление политического разговора между двумя странами, особенно между их лидерами, поскольку сейчас между ними может существовать некоторое напряжение в связи с тем, что Александр Лукашенко предсказывал победу Порошенко на выборах. Но сам Владимир Зеленский, скорее всего, и без того заинтересован в контакте с Лукашенко, через посредничество с которым он, возможно, попытается установить диалог и с Путиным, если, конечно, эта встреча не произойдёт ранее»,-заявил эксперт.
Ранее в эфире НСН обсуждалась возможность вхождения Белоруссии в состав России, но политологи заявили, что пока что о реализации этого проекта говорить рано.
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