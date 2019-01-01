Политолог: Говорит об объединении России и Белоруссии пока рано

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся 18 июля для обсуждения интеграции двух государств. Об этом глава РФ заявил 3 июля на церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов.

В эфире НСН Белорусский экономист и политолог Алексей Дзермант рассказал, что между странами разработан план по углублению интеграции, а на форуме будут обсуждаться конкретные предложения по ее осуществлению.

«Мы знаем, что рабочая группа из профильных ведомств разработала около 10 дорожных карт углубления интеграции, которые касаются промышленности, финансов, транспорта, энергетики всех основных жизненно важных сфер экономики. Вот там стоит ожидать подвижек. Все будет происходить на уровне экономики, на уровне объединения промышленных, финансовых капиталов, координации ведомств, которые курируют соответствующие сферы экономики » - заявил политолог.

Что же касается объединения России и Белоруссии, то в ближайшее время этого ожидать не стоит, так как они не относятся к текущей политической реальности.

«Владимир Путин сам уже закрыл эту тему насчет вхождения и объединения в одно государство. Он некоторое время назад об этом говорил, что на данном этапе это невозможно. В Беларуси тоже всерьез это никто не рассматривает. Соответственно, эти разговоры особой почвы под собой не имеют» - подчеркнул Дзермант.

Кроме того, Дзермант исключает открытые конфликты между государствами, несмотря на налоговые маневры и ситуацию с послом Бабичем.