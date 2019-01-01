Политолог: Говорит об объединении России и Белоруссии пока рано
Белорусский политолог в эфире НСН рассказал о направлениях интеграции двух стран, подчеркнув при этом, что об объединении РФ и Белоруссии говорить все равно нельзя.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся 18 июля для обсуждения интеграции двух государств. Об этом глава РФ заявил 3 июля на церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов.
В эфире НСН Белорусский экономист и политолог Алексей Дзермант рассказал, что между странами разработан план по углублению интеграции, а на форуме будут обсуждаться конкретные предложения по ее осуществлению.
«Мы знаем, что рабочая группа из профильных ведомств разработала около 10 дорожных карт углубления интеграции, которые касаются промышленности, финансов, транспорта, энергетики всех основных жизненно важных сфер экономики. Вот там стоит ожидать подвижек. Все будет происходить на уровне экономики, на уровне объединения промышленных, финансовых капиталов, координации ведомств, которые курируют соответствующие сферы экономики » - заявил политолог.
Что же касается объединения России и Белоруссии, то в ближайшее время этого ожидать не стоит, так как они не относятся к текущей политической реальности.
«Владимир Путин сам уже закрыл эту тему насчет вхождения и объединения в одно государство. Он некоторое время назад об этом говорил, что на данном этапе это невозможно. В Беларуси тоже всерьез это никто не рассматривает. Соответственно, эти разговоры особой почвы под собой не имеют» - подчеркнул Дзермант.
Кроме того, Дзермант исключает открытые конфликты между государствами, несмотря на налоговые маневры и ситуацию с послом Бабичем.
«Поскольку видно, что и Россия, и Беларусь заинтересованы в этом, скорее спокойном, размеренном обсуждении вопросов, поэтому мы видим, что новый посол нормально вписался в белорусскую политическую реальность. По налоговым маневрам мы тоже не видим сильно бурных обсуждений, то есть, да, возможно, это самый сложный вопрос, по крайней мере, пока это не переходит в некую эмоциональную плоскость. И, кроме того, еще есть вопрос про компенсацию за грязную нефть, но я думаю, что он тоже будет решаться в рабочем порядке. Поэтому я бы не ожидал каких-то бурных, эмоциональных всплесков, скорее, даже кропотливой, тихой, возможно, даже кулуарной работы по реальному сближению позиций Беларуси и у России» - отметил Алексей Дзермант.
Политолог подчеркнул важность сближения именно в экономической сфере, так как именно после установления нормального экономического взаимодействия между странами пойдет речь о политических секциях.
«Сейчас, собственно говоря, на встрече на форуме регионов, от встречи президентов и вообще руководства России и Беларуси ожидается, что постепенно все эти лакуны в экономической интеграции, углубления этой интеграции будут заполняться и будут заполнены» - заключил он.
Напомним, что в 2018 году Россия и Белоруссия решили создать рабочую группу по развитию интеграции и урегулированию проблемных вопросов, которую возглавили Максим Орешкин и Дмитрий Крутой.
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